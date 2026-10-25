В России внезапно скончался 41-летний рэпер Миша Маваши, который финансировал оккупантов

В ночь на 25 октября 2026 года в России скончался 41-летний рэпер и основатель движения "Северный человек" Миша Маваши, который активно поддерживал оккупантов. О его гибели в результате якобы несчастного случая сообщил соратник музыканта.

В ночь на 25 октября 2026 года в России скончался 41-летний рэпер и основатель ультраправого движения "Северный человек" Миша Маваши, который активно поддерживал оккупантов. О его смерти сообщил его соратник в Telegram-канале самого артиста. Представители музыканта утверждают, что причиной смерти стал несчастный случай.

Вынужден с грустью сообщить, что у нас произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью скончался в результате несчастного случая. Подробности пока не сообщаем. Разбираемся в ситуации. Все в шоке,

– говорится в сообщении.

Окружение россиянина отказывается раскрывать какие-либо обстоятельства происшествия и комментировать волну догадок в сети.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Миша Маваши (Михаил Ниц) открыто поддержал агрессию Кремля. Он не только публично оправдывал военные преступления, но и основал ультраправое националистическое движение "Северный человек". Исполнитель регулярно организовывал сбор средств для обеспечения российской армии. На собранные пожертвования закупали военную амуницию, оборудование и средства защиты для оккупационных войск.

В 2023 году Маваши лично приезжал во временно оккупированный Мариуполь и передал оккупантам автомобиль и спальные мешки. Музыкант снимал видеоролики на фоне разрушенного россиянами Драматического театра и комбината "Азовсталь". Кроме того, он неоднократно посещал оккупированный Луганск с очередными партиями помощи для российских воинских формирований.



Рэпер Миша Маваши регулярно помогал оккупантам / Фото из открытых источников

За свою преступную деятельность в сентябре 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Михаила Ница к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. Суд также лишил его права занимать должности в органах власти сроком на три года.

Ранее СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимати и сообщила ему о подозрении.