У Росії раптово помер 41-річний репер Міша Маваші, який фінансував окупантів

У ніч проти 25 жовтня 2026 року в Росії помер 41-річний репер і засновник ультраправого руху "Северный человек" Міша Маваші, який активно підтримував окупантів. Про його смерть повідомив його соратник у телеграмі самого артиста. Представники музиканта стверджують, що причиною став нещасний випадок.

Реклама Adv

популярні відео

Змушений із сумом повідомити, що в нас сталася трагедія. Михайло Федорович Маваші сьогодні вночі помер унаслідок нещасного випадку. Подробиць поки не повідомлятимемо. Розбираємося в ситуації. Усі шоковані– йдеться у повідомленні.

Оточення росіянина відмовляється розкривати будь-які обставини події й коментувати хвилю здогадок у мережі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міша Маваші (Михайло Ніц) відкрито підтримав агресію Кремля. Він не лише публічно виправдовував воєнні злочини, а й заснував ультраправий націоналістичний рух "Северный человек". Виконавець регулярно організовував збори коштів для забезпечення російської армії. На зібрані пожертви купували військову амуніцію, обладнання та засоби захисту для окупаційних військ.

Реклама

У 2023 році Маваші особисто приїздив до тимчасово окупованого Маріуполя та передав окупантам автомобіль і спальні мішки. Музикант знімав відеоролики на тлі зруйнованого росіянами Драматичного театру та комбінату "Азовсталь". Крім того, він неодноразово відвідував окупований Луганськ з черговими партіями допомоги для російських військових формувань.

Репер Міша Маваші регулярно допомагав окупантам / Фото з івідкритих джерел

За свою злочинну діяльність у вересні 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Михайла Ніца до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. Суд також позбавив його права обіймати посади в органах влади терміном на три роки.

Раніше СБУ оголосила у розшук російського виконавця Тіматі та повідомила йому про підозру.