У меня закончились отсрочки, украинский рэпер мобилизовался в ряды ВСУ

Миша Правильный – известный украинский рэпер, который решил пойти служить. Исполнитель уже раскрыл детали службы и объяснил свое решение.

По словам Миши, он стал частью батальона "Нахтигаль" – подразделение беспилотных систем, действующего в составе бригады "Любарт". Сейчас мужчина проходит базовую военную подготовку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм.

В первую очередь об этой новости рэпер сообщил в инстаграм-сторис. Поклонники довольно сильно удивились такому решению, поэтому засыпали исполнителя вопросами.

Миша Правильный мобилизовался / Скриншот из инстаграм-сторис

В своем телеграм-канале Правильный раскрыл детали такого решения. Он объяснил, что мог бы воспользоваться своими связями, чтобы обойти службу в армии. Также добавил, что является зависимым от бытового комфорта, и ему не хватает сил, чтобы физически выдерживать полноформатную службу.

Рэпер объяснил, что до 2022 года жил в несколько ином мире.

До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/"я вне политики"/"я гуманист/пацифист" / "все люди одинаковы" / "мы все дети Земли", и т.д,

– отметил Миша.

Осенью прошлого года у него закончились отсрочки и поэтому появились различные варианты развития событий: сидеть дома, пойти на работу с бронированием, купить белый билет, выехать за границу или мобилизоваться по собственному желанию, что Миша и выбрал.

Что известно о Мише Правильном?

Миша – рэпер, поэт, прозаик и журналист.

Его творчество имеет целью не только развлекать, но и поддерживать острые социальные темы, которые являются важными в современном обществе.

Для 92-й штурмовой бригады написал трек "92-ге життя" в рамках проекта "Фронтовая студия" от Культурных сил.

Миша Правильный & Саша Чемеров & Культурные силы – "92-ге життя": смотрите видео онлайн