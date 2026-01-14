За словами Міші, він став частиною батальйону "Нахтігаль" – підрозділ безпілотних систем, що діє у складі бригади "Любарт". Наразі чоловік проходить базову військову підготовку, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм.

Найперше про цю новину репер повідомив в інстаграм-сторіс. Шанувальники доволі сильно здивувались такому рішенню, тому засипали виконавця запитаннями.

У своєму телеграм-каналі Правильний розкрив деталі такого рішення. Він пояснив, що міг би скористатись своїми зв'язками, щоб оминути службу у війську. Також додав, що є залежним від побутового комфорту, і йому не вистачає сил, щоб фізично витримувати повноформатну службу.

Репер пояснив, що до 2022 року жив у дещо іншому світі.

До 2022 року я жив в парадигмі "я творець"/"я поза політикою"/ "я гуманіст/пацифіст" / "всі люди однакові" / "ми всі діти Землі", тощо,

– зазначив Міша.

Восени минулого року у нього закінчились відстрочки й через це з'явились різні варіанти розвитку подій: сидіти вдома, піти на роботу з бронюванням, купити білий квиток, виїхати за кордон або мобілізуватись за власним бажанням, що Міша й обрав.

Що відомо про Мішу Правильного?

Міша – репер, поет, прозаїк і журналіст.

Його творчість має на меті не тільки розважати, а й підтримувати гострі соціальні теми, які є важливими у сучасному суспільстві.

Для 92-ї штурмової бригади написав трек "92-ге життя" у межах проєкту "Фронтова студія" від Культурних сил.

