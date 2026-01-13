Слухачі залишились в захваті. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал артиста.
Володимир Дантес опублікував відео зі студії, де під гітару виконує "Шаленій".
Просто захотілось її заспівати,
– зазначив він під роликом.
Яка реакція слухачів на кавер Дантеса?
Під відео користувачі залишили сотні лайків та позитивних реакцій.
- "Який кайф";
- "Люблю цю пісню, кавер чудовий";
- "Мед для вух";
- "Як гарно";
- "Супер";
- "Це прекрасно";
- "Як чуттєво і милозвучно";
Реакція слухачів на кавер Володимира Дантеса на пісню "Шаленій" / Скриншоти з телеграму
Що відомо про пісню "Шаленій"?
- Світ почув цей трек у 2007 році.
- Він увійшов до альбому Гайтани "Капли дождя", до складу якого потрапило ще 6 пісень.
- Серед інших хітів співачки – "Два вікна", "Самотня босса", "Сонце в тобі" та інші.
- Її пісні поєднують поп, джаз, фанк та український фольклор.
- Зауважимо, що саме сміливі експерименти з музикою, унікальний голос і ліричні тексти зробили Гайтану однією із символів поп-музики 2000-х.