Слухачі залишились в захваті. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал артиста.

Володимир Дантес опублікував відео зі студії, де під гітару виконує "Шаленій".

Просто захотілось її заспівати,
– зазначив він під роликом.

Яка реакція слухачів на кавер Дантеса?

Під відео користувачі залишили сотні лайків та позитивних реакцій.

  • "Який кайф";
  • "Люблю цю пісню, кавер чудовий";
  • "Мед для вух";
  • "Як гарно";
  • "Супер";
  • "Це прекрасно";
  • "Як чуттєво і милозвучно";

Реакція слухачів на кавер Володимира Дантеса на пісню "Шаленій" / Скриншоти з телеграму

Що відомо про пісню "Шаленій"?

  • Світ почув цей трек у 2007 році.
  • Він увійшов до альбому Гайтани "Капли дождя", до складу якого потрапило ще 6 пісень.
  • Серед інших хітів співачки – "Два вікна", "Самотня босса", "Сонце в тобі" та інші.
  • Її пісні поєднують поп, джаз, фанк та український фольклор.
  • Зауважимо, що саме сміливі експерименти з музикою, унікальний голос і ліричні тексти зробили Гайтану однією із символів поп-музики 2000-х.