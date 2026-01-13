Слушатели остались в восторге. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал артиста.

Владимир Дантес опубликовал видео из студии, где под гитару исполняет "Шаленій".

Просто захотелось ее спеть,
– отметил он под роликом.

Какая реакция слушателей на кавер Дантеса?

Под видео пользователи оставили сотни лайков и положительных реакций.

  • "Какой кайф";
  • "Люблю эту песню, кавер замечательный";
  • "Мед для ушей";
  • "Как красиво";
  • "Супер";
  • "Это прекрасно";
  • "Как чувственно и милозвучно";

Реакция слушателей на кавер Владимира Дантеса на песню "Шаленій" / Скриншоты из телеграма

Что известно о песне "Шаленій"?

  • Мир услышал этот трек в 2007 году.
  • Он вошел в альбом Гайтаны "Капли дождя", в состав которого попало еще 6 песен.
  • Среди других хитов певицы – "Два вікна", "Самотня босса", "Сонце в тобі" и другие.
  • Ее песни сочетают поп, джаз, фанк и украинский фольклор.
  • Заметим, что именно смелые эксперименты с музыкой, уникальный голос и лирические тексты сделали Гайтану одной из символов поп-музыки 2000-х.