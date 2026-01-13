Слушатели остались в восторге. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал артиста.
Владимир Дантес опубликовал видео из студии, где под гитару исполняет "Шаленій".
Просто захотелось ее спеть,
– отметил он под роликом.
Какая реакция слушателей на кавер Дантеса?
Под видео пользователи оставили сотни лайков и положительных реакций.
- "Какой кайф";
- "Люблю эту песню, кавер замечательный";
- "Мед для ушей";
- "Как красиво";
- "Супер";
- "Это прекрасно";
- "Как чувственно и милозвучно";
Реакция слушателей на кавер Владимира Дантеса на песню "Шаленій" / Скриншоты из телеграма
Что известно о песне "Шаленій"?
- Мир услышал этот трек в 2007 году.
- Он вошел в альбом Гайтаны "Капли дождя", в состав которого попало еще 6 песен.
- Среди других хитов певицы – "Два вікна", "Самотня босса", "Сонце в тобі" и другие.
- Ее песни сочетают поп, джаз, фанк и украинский фольклор.
- Заметим, что именно смелые эксперименты с музыкой, уникальный голос и лирические тексты сделали Гайтану одной из символов поп-музыки 2000-х.