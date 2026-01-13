Слушатели остались в восторге. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал артиста.

Вас также может заинтересовать Alena Omargalieva удивила новой версией хита "Не пьяна – влюблена"

Владимир Дантес опубликовал видео из студии, где под гитару исполняет "Шаленій".

Просто захотелось ее спеть,

– отметил он под роликом.

Какая реакция слушателей на кавер Дантеса?

Под видео пользователи оставили сотни лайков и положительных реакций.

"Какой кайф";

"Люблю эту песню, кавер замечательный";

"Мед для ушей";

"Как красиво";

"Супер";

"Это прекрасно";

"Как чувственно и милозвучно";

Реакция слушателей на кавер Владимира Дантеса на песню "Шаленій" / Скриншоты из телеграма

Что известно о песне "Шаленій"?