Поставила точку, – Миша Романова впервые назвала причину расставания с Роднянским
- Миша Романова рассталась с Алексом Роднянским после того, как увидела его профиль на сайте знакомств.
- Они были в отношениях с октября 2022 года, и после разрыва певица находилась в состоянии депрессии.
Миша Романова около двух лет находилась в отношениях с Алексом Роднянским, сыном продюсера Александра Роднянского. Певица показала их редкие совместные фото и призналась, почему поставила точку в этих отношениях.
Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) пообщалась с подписчиками в инстаграм-сториз. Фаны попросили ее поделиться архивными фото с бывшим бойфрендом, передает Show 24.
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Бывшая участница "ВИА Гры" показала, как выглядела в паре с Алексом Роднянским. Она впервые заговорила о том, что стало причиной их расставания. Оказалось, что Миша Романова увидела его профиль на сайте знакомств.
Забыла сказать. Как я поставила точку после Нового года... Когда я увидела его на сайте знакомств с фотками, которые делала ему нынешняя жена,
– шокировала Миша Романова.
Миша Романова и Алекс Роднянский / Фото из инстаграм-сториз
Миша Романова и Алекс Роднянский / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о паре
- Миша Романова и Алекс Роднянский познакомились в соцсетях. Они были в отношениях примерно с октября 2022 года.
- В начале этого года певица призналась, что еще с осени ее сердце стало свободным. Она рассказывала, что находилась в состоянии депрессии в этот период.
- Алекс Роднянский – сын известного продюсера Александра Роднянского. Он является экономистом, с 2019 года был советником президента Зеленского.