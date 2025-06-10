Міша Романова (справжнє ім'я – Наталія Могилинець) поспілкувалась з підписниками в інстаграм-сторіз. Фани попросили її поділитися архівними фото з колишнім бойфрендом, передає Show 24.

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Колишня учасниця "ВІА Гри" показала, який мала вигляд у парі з Алексом Роднянським. Вона вперше заговорила про те, що стало причиною їхнього розставання. Виявилося, що Міша Романова побачила його профіль на сайті знайомств.

Забула сказати. Як я поставила крапку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка,

– шокувала Міша Романова.



Міша Романова й Алекс Роднянський / Фото з інстаграм-сторіз



Міша Романова й Алекс Роднянський / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про пару