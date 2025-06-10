Міша Романова (справжнє ім'я – Наталія Могилинець) поспілкувалась з підписниками в інстаграм-сторіз. Фани попросили її поділитися архівними фото з колишнім бойфрендом, передає Show 24.
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Колишня учасниця "ВІА Гри" показала, який мала вигляд у парі з Алексом Роднянським. Вона вперше заговорила про те, що стало причиною їхнього розставання. Виявилося, що Міша Романова побачила його профіль на сайті знайомств.
Забула сказати. Як я поставила крапку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка,
– шокувала Міша Романова.
Міша Романова й Алекс Роднянський / Фото з інстаграм-сторіз
Міша Романова й Алекс Роднянський / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про пару
- Міша Романова й Алекс Роднянський познайомилися в соцмережах. Вони були в стосунках приблизно з жовтня 2022 року.
- На початку цього року співачка зізналась, що ще з осені її серце стало вільним. Вона розповідала, що перебувала в стані депресії у цей період.
- Алекс Роднянський – син відомого продюсера Олександра Роднянського. Він є економістом, з 2019 року був радником президента Зеленського.