Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) пообщалась с подписчиками в инстаграм-сториз. Фаны попросили ее поделиться архивными фото с бывшим бойфрендом, передает Show 24.

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Бывшая участница "ВИА Гры" показала, как выглядела в паре с Алексом Роднянским. Она впервые заговорила о том, что стало причиной их расставания. Оказалось, что Миша Романова увидела его профиль на сайте знакомств.

Забыла сказать. Как я поставила точку после Нового года... Когда я увидела его на сайте знакомств с фотками, которые делала ему нынешняя жена,

– шокировала Миша Романова.



Миша Романова и Алекс Роднянский / Фото из инстаграм-сториз



Миша Романова и Алекс Роднянский / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о паре