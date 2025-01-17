Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа: стала известна причина

Бывшая первая леди США Мишель Обама пропустит инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа. Ее муж, Барак, любезно относится к республиканцу, однако женщина этого делать не будет.

Источник сообщил изданию Page Six, что Мишель Обама не будет на инаугурации Трампа, ведь она "не фальшивая", пишет 24 Канал. Утверждается, что женщина даже не оправдывается.

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Стоит отметить, что Барак Обама и Дональд Трамп посетили похороны 39-го президента США Джимми Картера 9 января. В то же время Мишель отсутствовала, ведь находилась в "длительном отпуске" на Гавайях.

Во вторник офис Барака и Мишель Обамы просто объявил, что бывшая первая леди США пропустит инаугурацию Дональда Трампа. Однако источник, знакомый с ее окружением, рассказал Page Six, что это "намеренно".

Она никогда не была фальшивой. Она всегда очень обдуманно определяла, где и как она появится,

– отметил источник.

Инсайдер также добавил, что Мишель Обама неохотно пришла на выборы, и что она "не должна объединяться вокруг Трампа". По его словам, отсутствие бывшей первой леди США о многом говорит.

Мишель Обама / Фото из инстаграма бывшей первой леди США

Мишель Обама критиковала Дональда Трампа

Отметим, что Барак и Мишель Обама поддерживали демократку Камалу Харрис на выборах в США. В конце августа прошлого года жена 44-го президента Америки выступала на национальном съезде Демократической партии и довольно критически высказалась о Дональде Трампе.

Годами Дональд Трамп делал все от него зависящее, чтобы заставить людей бояться нас. Видите, его ограниченный, узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу из-за существования двух трудолюбивых, очень успешных людей, которые оказались темнокожими,

– высказалась Мишель Обама.

Напомним, что Дональд Трамп в течение нескольких лет до президентских выборов в 2016 году распространял теорию заговора, что Барак Обама не родился в Америке. Впоследствии он признал свою неправоту, но не извинился. Мишель Обама была на инаугурации Трампа в 2017 году, но начала еще больше критиковать его во время последних выборов.

Сообщается, что Барак Обама посетит инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Также должны были бы прийти Джордж и Лора Буш, Билл и Хиллари Клинтон, Джо и Джилл Байден.