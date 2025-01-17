Джерело повідомило виданню Page Six, що Мішель Обама не буде на інавгурації Трампа, адже вона "не фальшива", пише 24 Канал. Стверджується, що жінка навіть не виправдовується.

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Варто зазначити, що Барак Обама та Дональд Трамп відвідали похорон 39-го президента США Джиммі Картера 9 січня. Водночас Мішель була відсутньою, адже перебувала у "тривалій відпустці" на Гаваях.

У вівторок офіс Барака та Мішель Обами просто оголосив, що колишня перша леді США пропустить інавгурацію Дональда Трампа. Проте джерело, знайоме з її оточенням, розповіло Page Six, що це "навмисно".

Вона ніколи не була фальшивою. Вона завжди дуже обдумано визначала, де і як вона з'явиться,

– зазначило джерело.

Інсайдер також додав, що Мішель Обама неохоче прийшла на вибори, та що вона "не повинна об'єднуватися навколо Трампа". За його словами, відсутність колишньої першої леді США багато про що говорить.

Мішель Обама / Фото з інстаграму колишньої першої леді США

Мішель Обама критикувала Дональда Трампа

Зазначимо, що Барак та Мішель Обама підтримували демократку Камалу Гарріс на виборах у США. Наприкінці серпня минулого року дружина 44-го президента Америки виступала на національному з’їзді Демократичної партії та доволі критично висловилася щодо Дональда Трампа.

Роками Дональд Трамп робив усе від нього залежне, щоб змусити людей боятися нас. Бачите, його обмежений, вузький погляд на світ змусив його відчути загрозу через існування двох працьовитих, дуже успішних людей, які виявилися темношкірими,

– висловилася Мішель Обама.

Нагадаємо, що Дональд Трамп протягом кількох років до президентських виборів у 2016 році поширював теорію змови, що Барак Обама не народився в Америці. Згодом він визнав свою неправоту, але не перепросив. Мішель Обама була на інавгурації Трампа у 2017 році, але почала ще більше критикувати його під час останніх виборів.

Повідомляється, що Барак Обама відвідає інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Також мали б прийти Джордж і Лора Буш, Білл і Гілларі Клінтон, Джо і Джилл Байден.