Принцесса Евгения трогательно почтила память Мишель Трахтенберг и поделилась фото с ней

Внучка покойной Елизаветы II принцесса Евгения трогательно почтила память звезды сериала "Баффи – истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. На днях актрису нашли мертвой в своей квартире в Нью-Йорке.

Принцесса Евгения обратилась к умершей подруге в своем инстаграме, передает 24 Канал. Кроме того, она поделилась совместным фото с Мишель Трахтенберг.

К слову "Ты знала, что смерть была очень вероятной": подруга Мишель Трахтенберг шокировала заявлением

Внучка Елизаветы II попрощалась со звездой сериалов "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница". Она написала, что Мишель Трахтенберг любят и скучают по ней. Принцесса Евгения поблагодарила актрису за воспоминания.

Ты была такой внимательной, щедрой и такой смешной. Мне больше всего нравилось слушать, как ты заказывала еду, всегда с точностью, поэтому ты получала именно то, что мы все хотели. Я думаю о тебе там, подруга, о твоем духе, который был таким ярким, и о твоей радости, которую ты принесла многим,

– добавила она.

Принцесса Евгения почтила память Мишель Трахтенберг / Скриншот из инстаграма

Sky News пишет, что ранее принцесса Евгения жила в Нью-Йорке. В 2013 году ее видели с Мишель Трахтенберг на баскетбольном матче в Мэдисон Сквер Гарден. Актриса также делилась их совместными фото в инстаграме.

Напомним, что Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля 2025 года. Причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы. Однако сообщалось, что недавно актриса перенесла трансплантацию печени, что могло вызвать осложнения. Женщине было всего 39 лет.

Впоследствии подруга актрисы, фотограф Аманда де Кадене, написала, что Мишель Трахтенберг знала, "что смерть была очень вероятной". Также она отметила, что актриса была в больнице.