Звезда фильма "Веном" Мишель Уильямс в четвертый раз стала мамой – СМИ

Американская актриса Мишель Уильямс в четвертый раз стала мамой. Инсайдер рассказал, что ребенка родила суррогатная мать шесть недель назад.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People. Это третий общий ребенок для Мишель Уильямс и ее мужа, режиссера Томаса Каила.

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Семью из шести человек заметили в Нью-Йорке. Инсайдер рассказал изданию, что они "не могли скрыть своего счастья от пополнения в семье". Он добавил, что Матильда, старшая дочь Мишель Уильямс, "заботилась о своих младших братьях и сестрах". Комментарий от представителей актрисы не удалось получить.

Что известно о личной жизни Мишель Уильямс

Мишель Уильямс – мама 19-летней дочери Матильды, которую родила от австралийского актера Хита Ладжера. Она и Томас Каил являются родителями 4-летнего сына Харта и 2-летнего ребенка, имя и пол которого не разглашаются.

Они познакомились, когда Каил стал режиссером мини-сериала Fosse/Verdon. За роль в нем Уильямс выиграла премию "Эмми" за лучшую женскую роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме.

Ранее Мишель Уильям была замужем за американским музыкантом Филом Элверумом, а первой женой Томаса Каила была американская актриса Анджела Кристиан.

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