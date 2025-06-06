Укр Рус
Show24 Украинские звезды "Мисс Львов 2025": кто стал победительницей и как прошел конкурс красоты со смыслом
6 июня, 17:15
3

"Мисс Львов 2025": кто стал победительницей и как прошел конкурс красоты со смыслом

Мария Касий

Во Львовской национальной опере 3 июня состоялось светское событие "Мисс Львов 2025. Новая эра". Здесь продемонстрировали не только красоту и стиль, но и смыслы.

Событие посетило более 1000 гостей: от культурных деятелей и меценатов до артистов и предпринимателей. Цель мероприятия была сверхважной: собрать средства на ремонт детского офтальмологического отделения больницы "Охматдет". Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

К слову Больше не по пути, – "Мисс Украина-2004" шокировала заявлением о разводе с мужем

Победительницей конкурса стала 18-летняя львовянка Виктория Довгополюк. Главный атрибут девушек-победительниц - это короны из гильз, символизирующие силу, достоинство и несокрушимость. Их специально для конкурса разработал ювелирный дом Family Gold Masters.

"Мисс Львов" – это о смыслах, смелость быть, единство и социальную ответственность, 
– отмечает руководитель проекта Лилия Болкит и директор конкурса Наталья Хиреш.

Участницы и победительницы конкурса "Мисс Львов" / Фото пресс-службы

 

 

В состав почетных жюри вошли:

  • кинопродюсер Андрей Ногин,
  • председатель национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова,
  • директор ZAG Gallery Кристина Береговская,
  • персональный и корпоративный стилист Ольга Галушка,
  • "Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко,
  • директор центра детской медицины больницы "Охматдет" Богдан Малеваный,
  • основательница украинского бренда Alnest Вероника Якимов,
  • основатель компании "5F Studio", автор проекта реконструкции офтальмологического отделения больницы "Охматдет" Андрей Игнатюк,
  • основатель компании Meblens – Сергей Лишак,
  • директор конкурса "Мисс Львов" Наталья Хиреш.

В центре события были не только конкурсантки, но и современная украинская мода. Дизайнерские показы напоминали отдельные художественные перформансы. Уникальные образы представили более 20 брендов: GASANOVA, OKSANA MUKHA, J'AMEMME, NADYA DZYAK, DUMKA и многие другие.

Коллекции дизайнеров органично смотрелись вместе с пятью выходами участниц. От "Садов надежды" до эстетики брендов и художественного выхода в купальниках.

Режиссером шоу стал львовянин Иван Кожушко, а над каждым уникальным показом работали стилистки школы MODETON. Он дополнялся музыкальным сопровождением и хореографией.

Музыкальную часть вечера дополняли украинские артисты – YAGODY, KLER, KADNAY и JAMALA. Ведущими мероприятия были актер и "Холостяк" Тарас Цимбалюк и Галина Завийская.

Артисты и ведущие мероприятия / Фото пресс-службы

 

 

Напомним, недавно Мария Мельниченко представила Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира 2025". Она попала в число лучших 8 участниц, что является лучшим результатом за последнее время.