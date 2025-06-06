Событие посетило более 1000 гостей: от культурных деятелей и меценатов до артистов и предпринимателей. Цель мероприятия была сверхважной: собрать средства на ремонт детского офтальмологического отделения больницы "Охматдет". Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

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Победительницей конкурса стала 18-летняя львовянка Виктория Довгополюк. Главный атрибут девушек-победительниц - это короны из гильз, символизирующие силу, достоинство и несокрушимость. Их специально для конкурса разработал ювелирный дом Family Gold Masters.

"Мисс Львов" – это о смыслах, смелость быть, единство и социальную ответственность,

– отмечает руководитель проекта Лилия Болкит и директор конкурса Наталья Хиреш.

Участницы и победительницы конкурса "Мисс Львов" / Фото пресс-службы

В состав почетных жюри вошли:

кинопродюсер Андрей Ногин,

председатель национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова,

директор ZAG Gallery Кристина Береговская,

персональный и корпоративный стилист Ольга Галушка,

"Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко,

директор центра детской медицины больницы "Охматдет" Богдан Малеваный,

основательница украинского бренда Alnest Вероника Якимов,

основатель компании "5F Studio", автор проекта реконструкции офтальмологического отделения больницы "Охматдет" Андрей Игнатюк,

основатель компании Meblens – Сергей Лишак,

директор конкурса "Мисс Львов" Наталья Хиреш.

В центре события были не только конкурсантки, но и современная украинская мода. Дизайнерские показы напоминали отдельные художественные перформансы. Уникальные образы представили более 20 брендов: GASANOVA, OKSANA MUKHA, J'AMEMME, NADYA DZYAK, DUMKA и многие другие.

Коллекции дизайнеров органично смотрелись вместе с пятью выходами участниц. От "Садов надежды" до эстетики брендов и художественного выхода в купальниках.

Режиссером шоу стал львовянин Иван Кожушко, а над каждым уникальным показом работали стилистки школы MODETON. Он дополнялся музыкальным сопровождением и хореографией.

Музыкальную часть вечера дополняли украинские артисты – YAGODY, KLER, KADNAY и JAMALA. Ведущими мероприятия были актер и "Холостяк" Тарас Цимбалюк и Галина Завийская.

Артисты и ведущие мероприятия / Фото пресс-службы

Напомним, недавно Мария Мельниченко представила Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира 2025". Она попала в число лучших 8 участниц, что является лучшим результатом за последнее время.