Событие посетило более 1000 гостей: от культурных деятелей и меценатов до артистов и предпринимателей. Цель мероприятия была сверхважной: собрать средства на ремонт детского офтальмологического отделения больницы "Охматдет". Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
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Победительницей конкурса стала 18-летняя львовянка Виктория Довгополюк. Главный атрибут девушек-победительниц - это короны из гильз, символизирующие силу, достоинство и несокрушимость. Их специально для конкурса разработал ювелирный дом Family Gold Masters.
"Мисс Львов" – это о смыслах, смелость быть, единство и социальную ответственность,
– отмечает руководитель проекта Лилия Болкит и директор конкурса Наталья Хиреш.
Участницы и победительницы конкурса "Мисс Львов" / Фото пресс-службы
В состав почетных жюри вошли:
- кинопродюсер Андрей Ногин,
- председатель национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова,
- директор ZAG Gallery Кристина Береговская,
- персональный и корпоративный стилист Ольга Галушка,
- "Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко,
- директор центра детской медицины больницы "Охматдет" Богдан Малеваный,
- основательница украинского бренда Alnest Вероника Якимов,
- основатель компании "5F Studio", автор проекта реконструкции офтальмологического отделения больницы "Охматдет" Андрей Игнатюк,
- основатель компании Meblens – Сергей Лишак,
- директор конкурса "Мисс Львов" Наталья Хиреш.
В центре события были не только конкурсантки, но и современная украинская мода. Дизайнерские показы напоминали отдельные художественные перформансы. Уникальные образы представили более 20 брендов: GASANOVA, OKSANA MUKHA, J'AMEMME, NADYA DZYAK, DUMKA и многие другие.
Коллекции дизайнеров органично смотрелись вместе с пятью выходами участниц. От "Садов надежды" до эстетики брендов и художественного выхода в купальниках.
Режиссером шоу стал львовянин Иван Кожушко, а над каждым уникальным показом работали стилистки школы MODETON. Он дополнялся музыкальным сопровождением и хореографией.
Музыкальную часть вечера дополняли украинские артисты – YAGODY, KLER, KADNAY и JAMALA. Ведущими мероприятия были актер и "Холостяк" Тарас Цимбалюк и Галина Завийская.
Артисты и ведущие мероприятия / Фото пресс-службы
Напомним, недавно Мария Мельниченко представила Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира 2025". Она попала в число лучших 8 участниц, что является лучшим результатом за последнее время.