Подію відвідало понад 1000 гостей: від культурних діячів і меценатів до артистів й підприємців. Мета заходу була надважливою: зібрати кошти на ремонт дитячого офтальмологічного відділення лікарні "Охматдит". Про це пише з посиланням на пресслужбу заходу.

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Переможницею конкурсу стала 18-річна львів'янка Вікторія Довгополюк. Головний атрибут дівчат-переможниць - це корони з гільз, що символізують силу, гідність та незламність. Їх спеціально для конкурсу розробив ювелірний дім Family Gold Masters.

"Міс Львів" – це про сенси, сміливість бути, єдність та соціальну відповідальність,

– зазначає керівник проєкту Лілія Болкіт та директорка конкурсу Наталія Хіреш.

Учасниці та переможниці конкурсу "Міс Львів" / Фото пресслужби

До складу почесних журі увійшли:

кінопродюсер Андрій Ногін,

голова національного конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова,

директорка ZAG Gallery Христина Береговська,

персональна та корпоративна стилістка Ольга Галушка,

"Міс Україна 2024" Марія Мельниченко,

директор центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" Богдан Мальований,

засновниця українського бренду Alnest Вероніка Якимів,

засновник компанії "5F Studio", автор проєкту реконструкції офтальмологічного відділення лікарні "Охмадит" Андрій Ігнатюк,

засновник компанії Meblens – Сергій Лишак,

директорка конкурсу "Міс Львів" Наталія Хіреш.

У центрі події були не тільки конкурсантки, але й сучасна українська мода. Дизайнерські покази нагадували окремі мистецькі перформанси. Унікальні образи представили понад 20 брендів: GASANOVA, OKSANA MUKHA, J'AMEMME, NADYA DZYAK, DUMKA та багато інших.

Колекції дизайнерів органічно виглядали разом з п'ятьма виходами учасниць. Від "Садів надії" до естетики брендів та мистецького виходу в купальниках.

Режисером шоу став львів'янин Іван Кожушко, а над кожним унікальним показом працювали стилістки школи MODETON. Він доповнювався музичним супроводом і хореографією.

Музичну частину вечора доповнювали українські артисти – YAGODY, KLER, KADNAY та JAMALA. Ведучими заходу були актор і "Холостяк" Тарас Цимбалюк та Галина Завійська.

Артисти та ведучі заходу / Фото пресслужби

Нагадаємо, нещодавно Марія Мельниченко представила Україну на конкурсі краси "Міс Світу 2025". Вона потрапила до найкращих 8 учасниць, що є найкращим результатом за останній час.