Подію відвідало понад 1000 гостей: від культурних діячів і меценатів до артистів й підприємців. Мета заходу була надважливою: зібрати кошти на ремонт дитячого офтальмологічного відділення лікарні "Охматдит". Про це пише з посиланням на пресслужбу заходу.
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Переможницею конкурсу стала 18-річна львів'янка Вікторія Довгополюк. Головний атрибут дівчат-переможниць - це корони з гільз, що символізують силу, гідність та незламність. Їх спеціально для конкурсу розробив ювелірний дім Family Gold Masters.
"Міс Львів" – це про сенси, сміливість бути, єдність та соціальну відповідальність,
– зазначає керівник проєкту Лілія Болкіт та директорка конкурсу Наталія Хіреш.
Учасниці та переможниці конкурсу "Міс Львів" / Фото пресслужби
До складу почесних журі увійшли:
- кінопродюсер Андрій Ногін,
- голова національного конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова,
- директорка ZAG Gallery Христина Береговська,
- персональна та корпоративна стилістка Ольга Галушка,
- "Міс Україна 2024" Марія Мельниченко,
- директор центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" Богдан Мальований,
- засновниця українського бренду Alnest Вероніка Якимів,
- засновник компанії "5F Studio", автор проєкту реконструкції офтальмологічного відділення лікарні "Охмадит" Андрій Ігнатюк,
- засновник компанії Meblens – Сергій Лишак,
- директорка конкурсу "Міс Львів" Наталія Хіреш.
У центрі події були не тільки конкурсантки, але й сучасна українська мода. Дизайнерські покази нагадували окремі мистецькі перформанси. Унікальні образи представили понад 20 брендів: GASANOVA, OKSANA MUKHA, J'AMEMME, NADYA DZYAK, DUMKA та багато інших.
Колекції дизайнерів органічно виглядали разом з п'ятьма виходами учасниць. Від "Садів надії" до естетики брендів та мистецького виходу в купальниках.
Режисером шоу став львів'янин Іван Кожушко, а над кожним унікальним показом працювали стилістки школи MODETON. Він доповнювався музичним супроводом і хореографією.
Музичну частину вечора доповнювали українські артисти – YAGODY, KLER, KADNAY та JAMALA. Ведучими заходу були актор і "Холостяк" Тарас Цимбалюк та Галина Завійська.
Артисти та ведучі заходу / Фото пресслужби
Нагадаємо, нещодавно Марія Мельниченко представила Україну на конкурсі краси "Міс Світу 2025". Вона потрапила до найкращих 8 учасниць, що є найкращим результатом за останній час.