После отношений с абьюзером: "Мисс Украина Вселенная" нашла новую любовь и ждет второго ребенка

"Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасия Суббота начала новый этап в личной жизни после сложного периода, связанного с домашним насилием от бывшего мужа. Модель теперь строит отношения с новым избранником.

Анастасия немного рассказала о возлюбленном. Сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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"Мисс Украина Вселенная-2019" поделилась, что наконец встретила надежного партнера, хотя пока не торопится раскрывать его личность публике. По словам модели, ее новый избранник – это человек "без психических расстройств и зависимостей от алкоголя и других веществ".

Сейчас рядом со мной есть надежный человек, образованный, сильный, который умеет зарабатывать и заботиться о будущем своем и своей семьи, заботливый, хороший и любящий отец. Мы пока не женаты,

– отметила Суббота.



Анастасия Суббота с дочерью / Фото из инстаграма модели

Заметим, кроме новых отношений, Анастасия недавно поделилась радостной новостью о пополнении в семье – модель во второй раз станет мамой, ожидая рождения девочки. Хотя вторая беременность проходит несколько сложнее, чем первая, знаменитость признается, что чувствует себя хорошо и уже очень любит будущего ребенка.

После рождения второго ребенка Суббота не исключает возвращения к учебе в университете, где планирует получить юридическое образование.