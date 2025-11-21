Объявили имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2025"

21 ноября в Таиланде состоялся 74-й конкурс красоты "Мисс Вселенная". Победу одержала Фатима Бош из Мексики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу конкурса красоты. Фатиму Бош короновала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании, которая победила в прошлом году.

Кстати Накануне финала участницу "Мисс Вселенная-2025" госпитализировали после падения со сцены

Поздравляем нашу новую "Мисс Вселенная". Сегодня вечером родилась звезда. Ее грация, сила и сияющий дух покорили сердца всего мира, и мы невероятно рады приветствовать ее как нашу новую королеву. Вселенная сияет немного ярче с ней во главе,

– говорится в заметке конкурса-красоты.

Фатима Бош получила титул "Мисс Вселенная 2025" / Фото из инстаграма конкурса

Виктория Кьер Тейлвиг короновала Фатиму Бош: видео из инстаграма конкурса

Как пишет CNN, второе место на нынешнем конкурсе красоты заняла Правинар Сингх из Таиланда, а Стефани Абасали из Венесуэлы, Ахтиса Манало из Филиппин и Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара попали в пятерку лучших.

Представительница Украины София Ткачук, к сожалению, не вошла в топ-30.

Что известно о скандале с Фатимой Бош?