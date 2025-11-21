Оголосили ім'я переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 2025"

21 листопада в Таїланді відбувся 74-й конкурс краси "Міс Всесвіт". Перемогу здобула Фатіма Бош з Мексики.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку конкурсу краси. Фатіму Бош коронувала Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії, яка перемогла торік.

Вітаємо нашу нову "Міс Всесвіт". Сьогодні ввечері народилася зірка. Її грація, сила та сяючий дух підкорили серця всього світу, і ми неймовірно раді вітати її як нашу нову королеву. Всесвіт сяє трохи яскравіше з нею на чолі,

– йдеться в дописі конкурсу-краси.

Фатіма Бош здобула титул "Міс Всесвіт 2025" / Фото з інстаграму конкурсу

Вікторія К'єр Тейлвіг коронувала Фатіму Бош: відео з інстаграму конкурсу

Як пише CNN, друге місце на цьогорічному конкурсі краси посіла Правінар Сінгх з Таїланду, а Стефані Абасалі з Венесуели, Ахтіса Манало з Філіппін та Олівія Ясе з Кот-д'Івуару потрапили до п'ятірки найкращих.

Представниця України Софія Ткачук, на жаль, не увійшла у топ-30.

Що відомо про скандал з Фатімою Бош?