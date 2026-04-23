На "Мисс Вселенная-2026" может поехать трансгендерная участница: какую страну она будет представлять
- Габриэль Родригес Веласкес претендует на участие в "Мисс Вселенная-2026" от Пуэрто-Рико как трансгендерная участница.
- Организация "Мисс Вселенная" позволяет участие трансгендерным женщинам с 2012 года, и первая такая участница была в 2018 году.
Для конкурса красоты такого масштаба совсем не будет новостью, когда на сцене будет дефилировать трансгендерный участник. В этом году такой вызов бросило Пуэрто-Рико.
Организаторы национального конкурса страны подтвердили, что Габриэль Родригес Веласкес сегодня претендует на титул и возможность представлять свою страну на международной арене, пишет издание Hola!.
Обратите внимание Их застали на пляже: Ким Кардашян закрутила роман со звездой "Формулы-1"
Интересно, что для Пуэрто-Рико это уже второй случай за последние годы, когда за победу борется именно трансгендерная женщина. Известно, что Габриэль сейчас проходит все этапы отбора на равных условиях с другими участниками.
В 2023 году Даниэла Арройо Гонсалес была первой открытой участницей-трансгендером в Пуэрто-Рико.
Были ли трансгендеры на "Мисс Вселенная"?
Организация еще в 2012 году разрешила участие в конкурсе трансгендерным женщинам. Первой такой участницей на международном уровне в 2018 году стала испанка Анджела Понсе. А в 2023 году в финале конкурса красоты выступили сразу две трансгендерные конкурсантки – представительница Португалии Марина Мачете и представительница Нидерландов Рикки Колле.
Напомним, что в 2022 году обладательницей "Мисс Вселенная" стала Энн Джаккафонг Джакраджутап. Тогда она заявляла, что имеет целью сделать конкурс более открытым к различным участницам и культур.
Три года назад произошли такие первые серьезные изменения. Организаторы разрешили участвовать в конкурсе красоты замужним женщинам, беременным и тем, что уже имеют детей. Такое решение объяснили тем, что личная жизнь не может быть препятствием для участия. Тогда победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко в своем инстаграме искренне сообщила об этой новости.
Кто победил на "Мисс Вселенная-2025"?
- Победительницей 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала Фатима Бош из Мексики.
- Как писало CNN, второе место на нынешнем конкурсе красоты заняла Правинар Сингх из Таиланда, а Стефани Абасали из Венесуэлы, Ахтиса Манало из Филиппин и Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара попали в пятерку лучших.
- Представительница Украины София Ткачук, к сожалению, не вошла в топ-30.