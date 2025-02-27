Просто футболят, – артисты возмутились из-за остановки выдачи разрешений на выезд из Украины

Украинские музыканты возмущены решением Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить выдачу разрешений на выезд за границу. Дело в том, что они не могут выехать на запланированные европейские туры, которые должны были принести значительные средства для поддержки ВСУ.

В частности, об этом публично заявили фронтмен группы 1914 Дмитрий Кумар и певец Дмитрий Шуров, пишет Show 24. Музыканты рассекретили, какие последствия для них имеет решение Минкульт.

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Сегодня ночью мы должны были уехать в большой Европейский тур, с какого бы мы привезли значительную сумму евро для наших бойцов, на дроны, автомобили и т.д., как мы это постоянно и делали,

– написал Дмитрий Кумар в фейсбуке.

По словам музыканта, ведомство полностью приостановило коммуникацию: не отвечает на звонки, а горячая линия перенаправляет на нерабочие телефоны или к работникам, которые заявляют, что не имеют полномочий решать такие вопросы.

Так просто, без отказа, просто молчат, футболят, игнорируют и все. И только из инсайдерских источников я узнаю, что у них там какие-то свои внутренние разборки с полицией, какие-то обыски, министр сидит на чемоданах и т.д. А мы сидим, как идиоты, и ждем до последнего разрешение, которое они нам должны были отправить,

– отметил фронтмен группы 1914.

Он к тому же подсчитал финансовые убытки из-за срыва тура. Бэнд потратил около 12 тысяч евро на подготовку: печать турового мерча, приобретение винилов и CD дисков, ремонт транспорта, бронирование гостиниц и оплату перелетов для участников.

Наша группа больше не существует для промотеров, букингов. То есть Минкульт завершает нашу музыкальную карьеру, которую мы строили 10 лет,

– подчеркнул Дмитрий Кумар.

Дмитрий Кумар возмутился из-за этого, что Минкульт приостанавливает выдачу писем о выезде артистов за границу / Скриншоты из фейсбука

Дмитрий Шуров также сообщил, что его общий с военным скрипачом Моисеем Бондаренко тур "Лучше Что Есть", который должен был охватить 16 городов Европы, переносится.

Досадно, что не привезем вовремя помощь на тактическую медицину, на которую мы зарабатываем благотворительными турами. Средняя цифра, заработана и передана с каждого такого нашего выезда – 1 000 000 гривен,

– написал музыкант.

Что известно о решении Минкульт