Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии актера

18-летняя Вивьен, младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от отцовской фамилии.

Суд удовлетворил просьбу девушки об изменении имени, поэтому теперь вместо Вивьен Маршелин Джоли-Питт она официально будет называться Вивьен Маршелин Джоли. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Вивьен стала четвертым ребенком бывших супругов, который юридически отказался от фамилии Питт. До нее это сделали трое старших детей актеров: 20-летняя Шайло, 25-летний Мэддокс и 21-летняя Захара. Таким образом, ни одна из трех дочерей Брэда Питта больше не будет носить его фамилию.

По информации Daily Mail, в судебных документах причина смены фамилии Вивьен указана как "личная". Девушка родилась в 2008 году вместе с братом-близнецом Ноксом и является самой младшей из шестерых детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Брат-близнец Вивьен Нокс и ее старший брат Пакс пока остаются единственными детьми бывшей пары, которые не подавали официальных документов на смену фамилии.

Добавим, что подобная ситуация случалась и в другой известной голливудской семье. Ранее 20-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс также отказалась от отцовской фамилии.