Манифест стрит-культуры и уличного спорта: Монатик восхитил ярким клипом с OTOY

В рамках нового альбома Монатика вышел его новый трек и клип. Это коллаборация с OTOY и Street Culture – "I.D." ("Идем дальше...").

Мультиартист Монатик презентовал вторую часть альбома "Вечно танцующий человек", посвященную стрит-культуре, уличным видам спорта и сотрудничеству с OTOY – прогрессивным хип-хоп-исполнителем, пишет Show 24. Также вышла их совместная работа.

Не пропустите Я не принимала себя, – интервью со звездой тиктока Мией Рамари о РХП, караоке и первый сольник

Видеоклип "I.D." ("Идем дальше...") имеет особое значение для Монатика, ведь его творческий путь начался с брейкинга, что является частью стрит-культуры. Новая работа артиста – это его мотивация двигать вперед украинскую молодежь.

Именно такие клипы в детстве мотивировали меня находить что-то здоровое и интересное, бежать каждый день на тренировку. Я мечтал о такой работе. Буду искренне рад, если она пригодится нашей молодежи, как мне когда-то. Я очень хочу, чтобы мои дети видели: уличная культура в Украине не только живая, но и развивается,

– поделился Монатик.

При создании трека Монатик чувствовал, что ее удачно дополнит современный артист OTOY. Рэпер добавил к треку собственный авторский куплет.

"ID – это о той силе молодого тела и энергии духа, что присутствует у каждого украинца даже несмотря на самые тяжелые испытания. Собственно именно эта работа и говорит о том, за что мы сегодня боремся. За собственное ID. Подвижное, вдохновенное, направлено идти вперед и только вперед. Открывать новое и помнить на чем росли", – отметил рэпер.



Монатик и OTOY / Фото пресс-службы

Режиссером видео стал Артем Григорян, который известен работой над такими проектами, как "Яремчук: Несравненный мир красоты", "Эпизоды", "Вспышка" и другие. Также клип создан в партнерстве с платформой Street Culture.

Главными героями клипа стали атлеты из сообщества Street Culture, которые представляют Украину на международной арене и Олимпийских играх в уличных видах спорта. Видео снимали на территории урбан-парка ВДНХ – одной из главных площадок современной молодежной культуры в Киеве.