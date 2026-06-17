Жена Монатика замиловала редкими снимками с артистом и их 1,5-летним сыном

Жена MONATIK поделилась редкими снимками с певцом и их младшим сыном.

Ирина показала, как артист проводит время дома с ребенком. Видео она опубликовала в Instagram, а сам Дмитрий оставил под ним милый комментарий.

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17 июня MONATIK вместе с сыном посмотрел премьеру нового клипа на трек "Потому что…". Это часть большого музыкального проекта артиста, который будет состоять из трёх роликов, объединённых одной историей.

На видео Ирины видно, как маленький Леон танцует вместе с папой под новую песню. Рядом с ними также был их домашний питомец.

Вся моя жизнь,

– написал под публикацией Дмитрий Монатик.

Дети Монатика: что известно

В конце 2024 года в семье Дмитрия и Ирины родился третий сын. О пополнении звездная пара сообщила накануне Рождества. Малыша назвали Леон.

Интересно, что имя для младшего сына Дмитрию приснилось – певец сразу поделился им с женой, и она поддержала выбор.

Супруги также воспитывают двух старших сыновей – Данила и Платона. Даниил родился в 2015 году, а Платон – в 2017-м. Оба мальчика учатся в киевской частной школе.