Выступила на Нацотборе-2026 без группы Go_A: чем поражала Monokate
- Monokate, сольный проект Екатерины Павленко, появилась на Нацотборе-2026, поскольку группа Go_A находится на паузе.
- Для голосования за Monokate в Нацотборе можно отправить СМС с кодом 3 на номер 7576 или проголосовать через приложение Дія.
Monokate – это сольный проект Екатерины Павленко, которая была солисткой группы Go_A. Певица рассказывала, что сейчас группа находится на паузе.
В видеовизитке рассказывала, что первое время у нее не было понимания, как двигаться дальше без коллектива. От так, создала сольный проект Monokate. Впервые под этим образом артистка выступила в августе прошлого года, передает 24 Канал.
Многие задавали вопрос, почему певица снова подала заявку на Нацотбор, если она уже представляла Украину на международной арене. По словам Павленко, она решила попробовать свои силы в песенном конкурсе, поскольку хочет еще раз прожить этот интересный опыт. К тому же исполнительницу многие просили податься на Нацотбор.
Мне творческая пауза не нужна, потому что мне нравится движ, поэтому я Monokate... Я могу реализовать свой потенциал гораздо больше, потому что в Go_A был определенный жанр, которому надо было соответствовать, и в какой-то момент мне немножко тесновато стало,
– отметила артистка.
В эфире Общественного: Культура уже выступила Monokate с песней TYT. Публика отмечала, что трек довольно похож на стиль группы Go_A.
Monokate – TYT (Нацотбор-2026 на Евровидение): смотрите видео онлайн
На сцене артистка предстала одновременно эффектной и изящной. Екатерина не изменила своему образу, однако и усовершенствовала его.
Как проголосовать за Monokate?
- Голосование за всех участников будет стартовать после выступления десятого участника. Ведущие шоу сообщат, когда линии для голосования будут открыты.
- Чтобы проголосовать с помощью СМС-сообщения за Monokate, нужно отправить код 3 по номеру 7576. Также можно отдать свой голос в приложении Дія. Стоит помнить, что голосовать могут все украинцы, в возрасте от 14 лет.