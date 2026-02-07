Выступила на Нацотборе-2026 без группы Go_A: чем поражала Monokate

Monokate – это сольный проект Екатерины Павленко, которая была солисткой группы Go_A. Певица рассказывала, что сейчас группа находится на паузе.

В видеовизитке рассказывала, что первое время у нее не было понимания, как двигаться дальше без коллектива. От так, создала сольный проект Monokate. Впервые под этим образом артистка выступила в августе прошлого года, передает 24 Канал.

К теме Дебютировала на Нацотборе: как выступила Valeriya Force, которая приехала из США в Украину

Многие задавали вопрос, почему певица снова подала заявку на Нацотбор, если она уже представляла Украину на международной арене. По словам Павленко, она решила попробовать свои силы в песенном конкурсе, поскольку хочет еще раз прожить этот интересный опыт. К тому же исполнительницу многие просили податься на Нацотбор.

Мне творческая пауза не нужна, потому что мне нравится движ, поэтому я Monokate... Я могу реализовать свой потенциал гораздо больше, потому что в Go_A был определенный жанр, которому надо было соответствовать, и в какой-то момент мне немножко тесновато стало,

– отметила артистка.

В эфире Общественного: Культура уже выступила Monokate с песней TYT. Публика отмечала, что трек довольно похож на стиль группы Go_A.

Monokate – TYT (Нацотбор-2026 на Евровидение): смотрите видео онлайн

На сцене артистка предстала одновременно эффектной и изящной. Екатерина не изменила своему образу, однако и усовершенствовала его.

Как проголосовать за Monokate?