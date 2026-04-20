Больше не одинока: Monokate впервые раскрыла детали личной жизни
- Украинская певица Екатерина Павленко, известная как Monokate, подтвердила, что находится в отношениях, которые развились из многолетней дружбы.
- Monokate отметила, что не планирует женитьбу или материнство в ближайшее время.
Украинская певица Екатерина Павленко (также известная как Monokate) прокомментировала личную для нее тему. Она подтвердила, что состоит в отношениях.
Monokate рассказала, что в ее жизни есть человек, с которым она может разделить чувства и музыку. Об этом она призналась в интервью Алине Доротюк.
Екатерина Павленко поделилась, что в отношения переросла многолетняя дружба и общение. Своего избранника она пока не разглашает.
Мы просто очень долго дружили, поэтому я не знаю, откуда считать. Это та ситуация, когда дружба в какой-то момент переросла в нечто большее. Вполне естественно и даже не то чтобы мы это планировали,
– поделилась Monokate.
Певица добавила, что раньше хотела полностью сливаться с партнером в отношениях. Но теперь понимает важность личных границ. Monokate также рассказала, что не строит планов относительно замужества или материнства.
"На данный момент ребенка не хочу. Замуж?" Также никогда не было большого желания выходить просто ради того, чтобы выйти замуж. У меня больше акцент на том, чтобы найти человека, с которым мне будет хорошо, даже если это будет просто друг", – отметила Екатерина Павленко.
Несколько месяцев назад Екатерина Павленко в интервью Славе Демину рассказывала, что не любит обсуждать личную жизнь и не хочет выносить романтические отношения на широкую публику. Ведь это не только ее история, но и история ее партнера.
Что известно о Екатерине Павленко?
- Сценическое имя певицы – Monokate. Она родилась в Нежине, что на Черниговщине. С детства занималась музыкой, играла на гитаре и фортепиано. Во время учебы в университете интересовалась фольклором Киевщины и Полесья, пела в ансамбле "Кралица".
- В 2012 году Екатерина Павленко стала участницей группы Go_A – сначала как бэк-вокалистка, а затем как солистка. В 2020 году коллектив выиграл Нацотбор. Из-за пандемии группа представила страну на Евровидении в следующем году и заняла 5 место и бешеную зрительскую любовь.
- Через некоторое время после полномасштабного вторжения группа Go_A стала на паузу. Екатерина Павленко занимается своим сольным проектом.