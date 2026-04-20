Monokate рассказала, что в ее жизни есть человек, с которым она может разделить чувства и музыку. Об этом она призналась в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Павленко поделилась, что в отношения переросла многолетняя дружба и общение. Своего избранника она пока не разглашает.

Мы просто очень долго дружили, поэтому я не знаю, откуда считать. Это та ситуация, когда дружба в какой-то момент переросла в нечто большее. Вполне естественно и даже не то чтобы мы это планировали,

– поделилась Monokate.

Певица добавила, что раньше хотела полностью сливаться с партнером в отношениях. Но теперь понимает важность личных границ. Monokate также рассказала, что не строит планов относительно замужества или материнства.

"На данный момент ребенка не хочу. Замуж?" Также никогда не было большого желания выходить просто ради того, чтобы выйти замуж. У меня больше акцент на том, чтобы найти человека, с которым мне будет хорошо, даже если это будет просто друг", – отметила Екатерина Павленко.

Несколько месяцев назад Екатерина Павленко в интервью Славе Демину рассказывала, что не любит обсуждать личную жизнь и не хочет выносить романтические отношения на широкую публику. Ведь это не только ее история, но и история ее партнера.

