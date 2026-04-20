Monokate дала интервью Алине Доротюк и прокомментировала деятельность коллектива. Она объяснила, что сейчас Go_A стоит на паузе и не ведет активной деятельности. Мужская часть группы находится "кто где".

Ребята находятся в разных местах. Сейчас так складываются обстоятельства, что деятельность группы невозможна. Так, наши песни на стримингах, к нам до сих пор обращаются по поводу выступлений и запрос на нашу группу есть. Но сейчас это просто невозможно,

– призналась Екатерина Павленко.

Певица считает, что деятельность группы – это прежде всего написание новой музыки. Зато Go_A в определенный момент перестал активно выпускать песни. Екатерине стало сложно выходить на концерты с одинаковым материалом.

"Я предложила сделать паузу, сделать новый материал и отдохнуть. Отдыха у меня вообще не было. Я очень сильно выгорела", – поделилась Monokate.

Артистка добавила, что не может сказать, что группа распалась. Однако она не знает, что будет дальше с коллективом.

