Monokate дала интервью Алине Доротюк и прокомментировала деятельность коллектива. Она объяснила, что сейчас Go_A стоит на паузе и не ведет активной деятельности. Мужская часть группы находится "кто где".
Ребята находятся в разных местах. Сейчас так складываются обстоятельства, что деятельность группы невозможна. Так, наши песни на стримингах, к нам до сих пор обращаются по поводу выступлений и запрос на нашу группу есть. Но сейчас это просто невозможно,
– призналась Екатерина Павленко.
Певица считает, что деятельность группы – это прежде всего написание новой музыки. Зато Go_A в определенный момент перестал активно выпускать песни. Екатерине стало сложно выходить на концерты с одинаковым материалом.
"Я предложила сделать паузу, сделать новый материал и отдохнуть. Отдыха у меня вообще не было. Я очень сильно выгорела", – поделилась Monokate.
Артистка добавила, что не может сказать, что группа распалась. Однако она не знает, что будет дальше с коллективом.
Что известно о группе Go_A?
- Это украинская электрофольк группа, существующая с 2012 года. Однако широкую известность музыканты получили после участия в Национальном отборе на Евровидение, где одержали победу.
- Go_A представили Украину на Евровидении-2021 с песней SHUM и заняли 5 место. Трек стал вирусным не только в Украине, но и других странах Европы и всего мира.
- Ранее в интервью "Радио Люкс" Екатерина Павленко рассказывала, что Go_A выступал в конкретном жанре, которому нужно было соответствовать. В определенный момент ей стало "тесновато".