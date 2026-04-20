Monokate дала інтерв'ю Аліні Доротюк та прокоментувала діяльність колективу. Вона пояснила, що зараз Go_A стоїть на паузі та не веде активної діяльності. Чоловіча частина гурту перебуває "хто де".
Хлопці знаходяться в різних місцях. Зараз так складаються обставини, що діяльність гурту неможлива. Так, наші пісні на стримінгах, до нас досі звертаються з приводу виступів і запит на наш гурт є. Але зараз це просто неможливо,
– зізналась Катерина Павленко.
Співачка вважає, що діяльність гурту – це насамперед написання нової музики. Натомість Go_A у певний момент перестав активно випускати пісні. Катерині стало складно виходити на концерти з однаковим матеріалом.
"Я запропонувала зробити паузу, зробити новий матеріал і відпочити. Відпочинку в мене взагалі не було. Я дуже сильно вигоріла", – поділилась Monokate.
Артистка додала, що не може сказати, що гурт розпався. Однак вона не знає, що буде далі з колективом.
Що відомо про гурт Go_A?
- Це український електрофольк гурт, що існує з 2012 року. Однак широку популярність музиканти здобули після участі в Національному відборі на Євробачення, де здобули перемогу.
- Go_A представили Україну на Євробаченні-2021 з піснею SHUM та посіли 5 місце. Трек став вірусним не лише в Україні, але й інших країнах Європи та всього світу.
- Раніше в інтерв'ю "Радіо Люкс" Катерина Павленко розповідала, що Go_A виступав у конкретному жанрі, якому потрібно було відповідати. У певний момент їй стало "тіснувато".