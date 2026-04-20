Monokate розповіла, що в її житті є людина, з якою вона може розділити почуття та музику. Про це вона зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Павленко поділилась, що в стосунки переросла багаторічна дружба та спілкування. Свого обранця вона наразі не розголошує.

Ми просто дуже довго дружили, тому я не знаю, звідки рахувати. Це та ситуація, коли дружба в якийсь момент переросла у щось більше. Цілком природно і навіть не те щоб ми це планували,

– поділилась Monokate.

Співачка додала, що раніше хотіла повністю зливатися з партнером у стосунках. Але тепер розуміє важливість особистих кордонів. Monokate також розповіла, що не будує планів щодо заміжжя чи материнства.

"На цей час дитину не хочу. Заміж? Також ніколи не було великого бажання виходити просто заради того, щоб вийти заміж. У мене більше акцент на тому, щоб знайти людину, з якою мені буде добре, навіть якщо це буде просто друг", – зауважила Катерина Павленко.

Інтерв'ю з Катериною Павленко: дивіться відео онлайн

Кілька місяців тому Катерина Павленко в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідала, що не любить обговорювати особисте життя і не хоче виносити романтичні стосунки на широкий загал. Адже це не лише її історія, але й історія її партнера.

