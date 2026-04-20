Укр Рус
Monokate ответила, где мужская часть группы Go_A, и что с коллективом сейчас
20 апреля, 15:51
2

Monokate ответила, где мужская часть группы Go_A, и что с коллективом сейчас

Мария Касий
Основні тези
  • Екатерина Павленко сообщила, что группа Go_A пока на паузе из-за обстоятельств, которые мешают активной деятельности. Мужская часть группы находится в разных местах.
  • Певица отметила, что группа не распалась, но она предложила сделать паузу для создания нового материала, поскольку ей стало сложно выступать с одинаковыми песнями.

Екатерина Павленко, которая является лидером группы Go_A, сейчас развивает свой сольный проект Monokate. Певица рассказала, что сейчас с коллективом и распался ли он на самом деле.

Monokate дала интервью Алине Доротюк и прокомментировала деятельность коллектива. Она объяснила, что сейчас Go_A стоит на паузе и не ведет активной деятельности. Мужская часть группы находится "кто где".

Ребята находятся в разных местах. Сейчас так складываются обстоятельства, что деятельность группы невозможна. Так, наши песни на стримингах, к нам до сих пор обращаются по поводу выступлений и запрос на нашу группу есть. Но сейчас это просто невозможно,
– призналась Екатерина Павленко.

Певица считает, что деятельность группы – это прежде всего написание новой музыки. Зато Go_A в определенный момент перестал активно выпускать песни. Екатерине стало сложно выходить на концерты с одинаковым материалом.

"Я предложила сделать паузу, сделать новый материал и отдохнуть. Отдыха у меня вообще не было. Я очень сильно выгорела", – поделилась Monokate.

Артистка добавила, что не может сказать, что группа распалась. Однако она не знает, что будет дальше с коллективом.

Интервью Monokate: смотрите видео онлайн

 

Что известно о группе Go_A?

  • Это украинская электрофольк группа, существующая с 2012 года. Однако широкую известность музыканты получили после участия в Национальном отборе на Евровидение, где одержали победу.
  • Go_A представили Украину на Евровидении-2021 с песней SHUM и заняли 5 место. Трек стал вирусным не только в Украине, но и других странах Европы и всего мира.
  • Ранее в интервью "Радио Люкс" Екатерина Павленко рассказывала, что Go_A выступал в конкретном жанре, которому нужно было соответствовать. В определенный момент ей стало "тесновато".