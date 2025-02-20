Скандальный российский рэпер, которого до сих пор слушают украинцы: кто такой Моргенштерн и где он сейчас

Российский рэпер Моргенштерн недавно выпустил новый альбом, песни из которого сейчас занимают первые места украинских чартов. Эта картина на третьем году полномасштабной войны неприятно поражает, ведь хоть артист является "иноагентом", прослушивание его песен остается поддержкой страны-агрессора и их "культуры".

Настоящее имя Моргенштерна (Morgenshtern) – Алишер Валеев, пишет 24 Канал. На днях ему исполнилось 27 лет. Перепробовал разные профессии, чтобы подрабатывать, прежде чем прийти к музыкальной карьере.

К слову Вытеснил даже Леди Гагу: песни российского рэпера оказались в топах чартов в Украине

Моргенштерн получил первую известность благодаря своему проекту на ютуб, где пародировал других российских исполнителей. Впоследствии начал сольную карьеру и выпустил ряд альбомов, синглов и коллабораций с другими артистами.

Скандалы с участием Моргенштерна

В 2019 году 4 декабря в здании одесского учебного заведения произошел пожар, где погибли 16 человек. Через несколько дней Моргенштерн выступал там с концертом и высмеял траур в городе.

Безусловно произошла х*йня. Но для кого этот траур? Для чего он? Для тех, кто умер? Им по***, они умерли. Может, для их родственников? Знаете, если бы я про*бал ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала. Поэтому я считаю, что траур – это просто йоб**а показуха,

– говорил рэпер со сцены.

Кроме того:

Рэпера неоднократно обвиняли в плагиате.

Моргенштерн отличался скандальными заявлениями о насилии. В частности, он говорил: "Тёлок бить не надо. Нет, есть, конечно, женщины, которые этого заслуживают, которые сами на это напрашиваются".

Рэпера штрафовали за пропаганду наркотиков.

Позиция Моргенштерна в отношении Украины

Из-за высмеивания траура в Одессе Моргенштерна внесли в "черный список Минкульта". Он до сих пор есть в перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Причиной была также пропаганда насилия и жестокости, распространение и употребление наркотиков и психотропных веществ.

Рэпер уехал из России еще 2021 году, когда в стране-агрессоре его обвинили в торговле наркотиками. В день начала полномасштабного вторжения он своеобразно осудил войну.

Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядек? И вообще, на**й воевать, если можно тр*х*ться, пить вино и танцевать. Не понимаю... Воевать уже не модно,

– писал Моргенштерн.

Впоследствии рэпер выпустил клип "12", который начинается с бранного обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается – аудиосообщением мамы Палагина из бомбоубежища. Это украинский битмейкер, работающий с россиянами.

Впоследствии Моргенштерн уже не был так положительно настроен к Украине. Он заявлял, что не против выступить в оккупированном Донбассе при условиях, если ему позволят вернуться домой.

Где сейчас Моргенштерн

Сейчас Моргенштерн находится в реабилитационном центре в Израиле. Рэпер решил полечить ментальное здоровье и завязать с плохими привычками. Там он проведет около 3 месяцев. Впоследствии рэпер планирует трезвую жизнь и мировой тур.

Уже два года Моргенштерн имеет израильский паспорт. Но бывает и в других странах за рубежом. Он не хочет возвращаться в Россию, но хотел бы увидеться с бабушкой.

Стоит помнить, что Моргенштерн продолжает помогать россиянам, работать именно на аудиторию страны-агрессора и сотрудничать с россиянами, которые платят налоги в казну своего государства. Поэтому прослушивание его треков является прямой поддержкой России и российской армии.