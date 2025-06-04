У фронтмена группы A-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона

У вокалиста норвежской поп-группы A-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона. Также сообщается, что он уже дважды перенес операцию на мозге.

Новость о болезни Мортена Харкета сообщили сегодня на официальном сайте A-ha, передает Show 24. 65-летний вокалист рассказал, что "без проблем принял диагноз".

Смотрите также Он пережил много войн и потерь, – Мадонна показала редкие фото с 94-летним отцом

До сих пор о состоянии Мортена Харкета знали всего несколько человек из его ближайшего окружения.

Часть меня хотела это раскрыть. Как я уже говорил, признание диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала моя потребность в тишине и покое, чтобы работать. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы предотвратить упадок всего моего организма. Это сложный баланс между приемом лекарств и управлением их побочными эффектами,

– сказал Харкет.

Для справки! Болезнь Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание, медленно прогрессирующее, присуще людям старшего возраста, особенно тем, которые хронически получали травмы центральной нервной системы.

Мортен Харкет перенес две операции на мозге

Вокалисту A-ha придется жить с болезнью Паркинсона до конца жизни. Однако лекарства и операции на мозге, которые сделали в известной клинике Mayo (США), "смягчили влияние его симптомов".

В июне 2024 года Мортену Харкету провели нейрохирургическую процедуру, во время которой электроды были глубоко имплантированы в левую часть мозга. Они подключены к небольшому устройству, похожему на кардиостимулятор и размещенному под кожей верхней части грудной клетки, который посылает электрические импульсы через электроды в мозг. Это называется глубокой стимуляцией мозга. В декабре 2024 года вокалисту провели аналогичную процедуру на правой части мозга. Обе операции прошли успешно.

Отмечается, что Харкет все еще может водить машину, однако у него есть проблемы с голосом. В то же время артист подчеркнул, что имеет и другие увлечения, которые являются большой частью его жизни.