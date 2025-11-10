Нужна срочная операция, – Мурик из Green Grey заявил о серьезных проблемах со здоровьем
- Дмитрий Муравицкий, известный как Мурик из Green Grey, обратился за финансовой помощью для срочной операции из-за серьезных проблем со здоровьем.
- Поклонники быстро собрали 360 тысяч гривен для операции.
Дмитрий Муравицкий, также известный как Мурик, обратился с важной просьбой к своим поклонникам. Участнику группы Green Grey нужна срочная операция.
Оказалось, что у Мурика серьезные проблемы со здоровьем, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы.
Артист решил обратиться за финансовой помощью к поклонникам. Мурик отметил лишь, что имеет серьезные проблемы со здоровьем, однако не стал раскрывать подробностей.
Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Где беда – там и проблема. Я вынужденно открываю сбор на банке, чтобы сделать операцию,
– заявил музыкант.
За довольно короткое время поклонники помогли собрать средства – 360 тысяч гривен. Банку уже разбили, а сбор закрыли.
Группа Green Grey поблагодарила всех, кто присоединился к сбору.
Напомним, что 20 октября из жизни ушел гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко.
Что известно о смерти Андрея Яценко?
- По словам близких, "Дизель" имел проблемы с сердцем – ишемическую болезнь, что привело к сердечной недостаточности.
- Прощались с музыкантом в "Доме Кино", а тогда гроб с телом Андрея перевезли на Байковое кладбище, где его кремировали.
- Жена артиста не может смириться со смертью любимого. По ее словам, мужчина не жаловался на проблемы со здоровьем.