Оказалось, что у Мурика серьезные проблемы со здоровьем, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы.

Артист решил обратиться за финансовой помощью к поклонникам. Мурик отметил лишь, что имеет серьезные проблемы со здоровьем, однако не стал раскрывать подробностей.

Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Где беда – там и проблема. Я вынужденно открываю сбор на банке, чтобы сделать операцию,

– заявил музыкант.

За довольно короткое время поклонники помогли собрать средства – 360 тысяч гривен. Банку уже разбили, а сбор закрыли.

Сбор на операцию Мурику закрыт / Скриншот с сайта

Группа Green Grey поблагодарила всех, кто присоединился к сбору.

Напомним, что 20 октября из жизни ушел гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко.

