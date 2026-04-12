Подарок на праздники, – Елена Кравец умилила встречей детей с папой-военным
Осенью прошлого года муж Елены Кравец присоединился к армии. Поэтому с того периода семья собирается в полном составе уже не так часто, как раньше. Но по случаю пасхальных праздников семья актрисы наконец воссоединилась.
Муж Елены Кравец накануне Пасхи приехал домой. Трогательным видео актриса поделилась на своей странице в инстаграме.
Сергей Кравец сделал детям сюрприз. Он внезапно зашел в комнату к детям – а те обрадовались, когда увидели папу, и побежали его обнимать.
Лучший подарок на праздники,
– подписала ролик Елена Кравец.
Отметим, Елена и Сергей Кравец состоят в браке около 24 лет. Они воспитывают троих детей - старшую дочь Марию и двойняшек Ивана и Екатерину.
Что известно о службе мужа Елены Кравец?
- Ранее Сергей Кравец был продюсером "Квартала 95". Впоследствии начал заниматься производством фильмов и интернет-проектами.
- В октябре 2025 года Сергей Кравец присоединился к армии. Об этом Елена впервые рассказала лишь около месяца назад в интервью телеведущей Маше Ефросининой.
- Это решение мужа кардинально изменило их отношения. По словам Елены Кравец, теперь у ее мужа изменилась картина мира и определенные ценности.
- Впервые публика узнала о службе Сергея Кравца в феврале 2026 года. Тогда он без предупреждения пришел на спектакль жены. Это произошло 14 февраля – в День всех влюбленных.
