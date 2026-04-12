Подарок на праздники, – Елена Кравец умилила встречей детей с папой-военным

Осенью прошлого года муж Елены Кравец присоединился к армии. Поэтому с того периода семья собирается в полном составе уже не так часто, как раньше. Но по случаю пасхальных праздников семья актрисы наконец воссоединилась.

Муж Елены Кравец накануне Пасхи приехал домой. Трогательным видео актриса поделилась на своей странице в инстаграме.

Сергей Кравец сделал детям сюрприз. Он внезапно зашел в комнату к детям – а те обрадовались, когда увидели папу, и побежали его обнимать.

Лучший подарок на праздники,

– подписала ролик Елена Кравец.

Отметим, Елена и Сергей Кравец состоят в браке около 24 лет. Они воспитывают троих детей - старшую дочь Марию и двойняшек Ивана и Екатерину.

