Захватывающие дуэты и драйвовые песни: 10 весенних музыкальных премьер, которые стоит услышать

В первую неделю марта украинские звезды представили ряд музыкальных новинок. Многообразие поражает –от драйвовых веселых песен до лирики о любви.

24 Канал собрал главные музыкальные премьеры последней недели. Новые песни представили такие украинские звезды как PARFENIUK, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и другие исполнители и исполнительницы.

К слову "Милая моя" уже заполонила тикток: TVORCHI перепели песню Ивасюка "Я пойду в далекие горы"

YAKTAK

Певец выпустил романтический сингл, где напомнил слушателям о том, как важно не терять детскую искренность и легкость. В песне он рассказывает о чувствах, которые делают его счастливым. Не деньги, дом, планы планы, – а только любовь.

YAKTAK – "А ми як діти": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров & The Вуса

"Усатый фанк" в исполнении Артема Пивоварова вернулся – на этот раз в дуэте с Kalush Orchestra. За основу взяли текст известной народной песни. Ее сопровождает мини-фильм с яркими персонажами и динамичным сюжетом.

Артем Пивоваров & The Вуса – "Підманула": смотрите видео онлайн

Елена Тополя и Edgar TI

Нежная и эмоциональная песня рассказывает о чувствах, способных преодолевать любые испытания и обстоятельства. Авторы напоминают, что любовь – это непрерывный процесс, который дает силы жить и творить.

Елена Тополя и Edgar TI – "Чуєш": смотрите видео онлайн

Jerry Heil и MONATIK

Певцы впервые выпустили совместный трек, чтобы спеть о сильных чувствах. Композиция создана на основе стихотворения поэта Юрия Издрика Rattle, а фортепианную партию записал пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Jerry Heil и MONATIK – "Вимолив": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева

Певица презентовала новую песню, которую создавала вместе с мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко. Надя Дорофеева советует слушателям: если в конце тоннеля нет света, возможно, стоит зажечь его самим. Интересно, что эта песня уже успела завируситься в тиктоке.

Надя Дорофеева – "Додайте світла": смотрите видео онлайн

GOLUBENKO

Исполнитель выпустил сингл о том, как бывает трудно отпустить человека. Главный герой не может спать по ночам, потому что думает о любимом человеке. Но нужно принять реальность и отпустить его.

GOLUBENKO – "Кортизол": смотрите видео онлайн

STASYA & SUROV

Песня рассказывает об ощущениях, когда любовь дает крылья. Она о легкости и мечтательности. Эта композиция точно откликнется тем, кто мечтает о своем уютном месте в мире вместе с тем, кто делает их счастливыми.

STASYA & SUROV – "За тобою, як птах": смотрите видео онлайн

PARFENIUK

Артист представил продолжение трека "Врубай", куда тоже заложил жизненную ситуацию. Также он представил видео, где герой переносится в мир слухов, где люди придумывают другую реальность.

PARFENIUK – "Хубба Бубба": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Певица удивила новой песней о девушке, которая мечтает об электромобиле. Это веселая и ироничная композиция, которая напоминает откровенный разговор с подругой.

Ann in Black – "Електрокар": смотрите видео онлайн

Никита Киселев

Это посвящение городу, где артист вырос и сформировался как личность. Здесь описана не просто столица Украины, но и ощущения, которые она оставляет в сердце каждого. Киев может быть разный – он способен как вдохновлять, так и разбивать сердца.

Никита Киселев – "Київ": слушайте онлайн