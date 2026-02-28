Перерождение хита Огневич и романтика от Дантеса: музыкальные новинки, которые нельзя пропустить

На этой неделе украинская сцена звучит по-особенному: от светлых признаний в любви до глубоких внутренних рефлексий о войне. Новые песни демонстрируют не только жанровое разнообразие, но и внимательность артистов к современным реалиям.

На этот раз свои новинки представили Владимир Дантес, KHAYAT, Злата Огневич и другие украинские музыканты и коллективы. Обо всех этих песнях рассказываем в материале 24 Канала.

Владимир Дантес

Украинский певец представил новый сингл. Это светлая и искренняя песня о чувствах без условий. Трек рассказывает о ежедневном выборе и желании быть вместе в мелочах: писать стихи, целовать, просто быть рядом.

Иногда не нужно ничего доказывать. Можно просто быть рядом, писать стихи, петь, целовать без причины. Потому что любишь и этого достаточно,

– высказался Владимир Дантес.

KHAYAT

Музыкант представил концептуальный мини-альбом "Триптих". Это работа из трех песен, объединенных тематикой войны. Но это не хроника событий, а скорее эмоциональное состояние, мысли человека, который является свидетелем событий. В пластинку вошли треки "Мотив", "Ау" и "Герцы".

"Это три мои внутренние состояния: страх, сожаление и выносливость. Это реакция тела, голоса и памяти на реальность, которую невозможно прожить рационально. "Триптих" – это музыка не о войне. Это музыка, которая возникла потому, что война существует", – делится KHAYAT.

Злата Огневич

Певица выпустила обновленную версию своего сингла One Day, покорившего соцсети после финала Нацотбора. Новая аранжировка трека создавали в США и Украине. Отметим, что песню написал Михаил Некрасов много лет назад.

One Day – это манифест того, что каждый из нас заслуживает свой большой прорыв, когда вера в себя побеждает любые сомнения. Мы долго работали над звуком, ведь я мечтала придать песне более глубокого, мирового звучания,

– поделилась артистка.

Ann in Black

Певица презентовала новую песню о настоящей женщине. Главная идея: женщина раскрывается рядом с мужчиной только тогда, когда чувствует безопасность.

Как автор, я хочу, чтобы мужчины давали своим женщинам пространство - для эмоций, для слабости, для смеха, для слез, для свободы. Чтобы любили их во всех проявлениях – игристых, полусладких и даже немного горьких,

– говорит автор

The Hardkiss

Коллектив презентовал новый украиноязычный сингл. Это 4 композиция из будущего альбома, который выйдет 11 июня. В песне рассказывают историю любовного треугольника, вдохновленный сказкой "Русалочка". Образ морской ведьмы предстает как символ антагонистки.

"В видео на композицию мы так же хотели передать быт девушки, одиночество, некое ощущение "на следующий день после расставания", – делятся участники группы.

MULENKO и Licht

Песня создана в атмосфере меланхолического soft rock о взрослении, что никогда не проходит. Это взгляд на себя из прошлого – мечтательного школьника, который учится проживать первые разочарования и потери. Трек балансирует между ностальгией, щемящестью и честностью.

