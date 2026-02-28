Цього разу свої новинки презентували Володимир Дантес, KHAYAT, Злата Огнєвіч та інші українські музиканти й колективи. Про усі ці пісні розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Володимир Дантес

Український співак представив новий сингл. Це світла й щира пісня про почуття без умов. Трек розповідає про щоденний вибір та бажання бути разом у дрібницях: писати вірші, цілувати, просто бути поруч.

Іноді не потрібно нічого доводити. Можна просто бути поруч, писати вірші, співати, цілувати без причини. Бо любиш і цього достатньо,

– висловився Володимир Дантес.

Володимир Дантес – "Просто кохаю": дивіться відео онлайн

KHAYAT

Музикант представив концептуальний мініальбом "Триптих". Це робота з трьох пісень, що об'єднані тематикою війни. Але це не хроніка подій, а швидше емоційний стан, думки людини, яка є свідком подій. У платівку увійшли треки "Мотив", "Ау" та "Герци".

"Це три мої внутрішні стани: страх, жаль і витривалість. Це реакція тіла, голосу й пам'яті на реальність, яку неможливо прожити раціонально. "Триптих" – це музика не про війну. Це музика, яка виникла тому, що війна існує", – ділиться KHAYAT.

KHAYAT – "Мотив": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Співачка випустила оновлену версію свого синглу One Day, що підкорив соцмережі після фіналу Нацвідбору. Нове аранжування треку створювали у США та Україні. Зазначимо, що пісню написав Михайло Некрасов багато років тому.

One Day – це маніфест того, що кожен з нас заслуговує на свій великий прорив, коли віра в себе перемагає будь-які сумніви. Ми довго працювали над звуком, адже я мріяла надати пісні глибшого, світового звучання,

– поділилась артистка.

ZLATA OGNEVICH – One Day: дивіться відео онлайн

Ann in Black

Співачка презентувала нову пісню про справжню жінку. Головна ідея: жінка розкривається поруч із чоловіком лише тоді, коли відчуває безпеку.

Як автор, я хочу, щоб чоловіки давали своїм жінкам простір — для емоцій, для слабкості, для сміху, для сліз, для свободи. Щоб любили їх у всіх проявах – ігристих, напівсолодких і навіть трохи гірких,

– каже авторка

Ann in Black – "Ігриста напівсолодка": дивіться відео онлайн

The Hardkiss

Колектив презентував новий україномовний сингл. Це 4 композиція з майбутнього альбому, який вийде 11 червня. У пісні розповідають історію любовного трикутника, що натхненний казкою "Русалонька". Образ морської відьми постає як символ антагоністки.

"У відео на композицію ми так само хотіли передати побут дівчини, самотність, таке собі відчуття "на наступний день після розставання", – діляться учасники гурту.

The Hardkiss – Ursula: дивіться відео онлайн

MULENKO та Licht

Пісня створена в атмосфері меланхолійного soft rock про дорослішання, що ніколи не минає. Це погляд на себе з минулого – замріяного школяра, який вчиться проживати перші розчарування та втрати. Трек балансує між ностальгією, щемливістю та чесністю.

MULENKO та Licht – "Дев'ятикласник": дивіться відео онлайн