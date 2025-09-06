В США на фестивале Burning Man показали украинское видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. Его транслировали на главной пирамиде, чтобы донести важный месседж мировой публике.

Авторы хотели показать, что Украина – это страна свободы, силы и настоящее сокровище, передает Show 24.

Так, в ролике появились символы нашей культуры: синее небо, подсолнухи, колосья, конь, а также образы украинских женщин и мужчин.

Идея проекта принадлежит визионерке и меценатке Кристине Храновской.

Визионерка Это женщина, которая имеет особое видение настоящего или будущего, умеет смотреть шире и глубже других и способна воплощать свои идеи в жизнь.



Моя идея заключалась в том, чтобы сделать Украину видимой даже посреди пустыни Невады. Этим видео, мне хотелось показать нашу страну современной, благородной, интеллигентной, аутентичной, уникальной и понятной для мира. Мы должны звучать везде,

– объяснила Кристина Храновская.

Над картинкой работала режиссер Ольга Навроцкая, а музыку Skarb сделал исполнитель Фагот.

Эту анимацию на главной пирамиде Burning Man посвятить 34-й годовщине независимости Украины.

Что известно о Burning Man?