У США на фестивалі Burning Man показали українське відео, створене за допомогою штучного інтелекту. Його транслювали на головній піраміді, щоб донести важливий меседж світовій публіці.

Автори хотіли показати, що Україна – це країна свободи, сили та справжній скарб, передає Show 24.

Так, у ролику з'явилися символи нашої культури: синє небо, соняшники, колосся, кінь, а також образи українських жінок і чоловіків.

Ідея проєкту належить візіонерці та меценатці Христі Храновській.

Візіонерка Це жінка, яка має особливе бачення теперішнього чи майбутнього, вміє дивитися ширше й глибше за інших і здатна втілювати свої ідеї у життя.



Моя ідея полягала в тому, щоб зробити Україну видимою навіть посеред пустелі Невади. Цим відео, мені хотілось показати нашу країну сучасною, шляхетною, інтелігентною, автентичною, унікальною та зрозумілою для світу. Ми маємо звучати всюди,

– пояснила Христина Храновська.

Над картинкою працювала режисерка Ольга Навроцька, а музику Skarb зробив виконавець Фагот.

Цю анімацію на головній піраміді Burning Man присвятити до 34-ї річниці незалежності України.

Що відомо про Burning Man?