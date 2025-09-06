Укр Рус
6 вересня, 00:19
Соняхи й жовто-блакитні кольори у пустелі: на Burning Man показали відео, створене українцями

Софія Хомишин
Основні тези
  • На фестивалі Burning Man у США показали відео, створене українцями за допомогою штучного інтелекту.
  • Воно було присвячено 34-й річниці незалежності України та транслювалося на головній піраміді фестивалю, з символами української культур.

У США на фестивалі Burning Man показали українське відео, створене за допомогою штучного інтелекту. Його транслювали на головній піраміді, щоб донести важливий меседж світовій публіці.

Автори хотіли показати, що Україна – це країна свободи, сили та справжній скарб, передає Show 24.

Так, у ролику з'явилися символи нашої культури: синє небо, соняшники, колосся, кінь, а також образи українських жінок і чоловіків.

Ідея проєкту належить візіонерці та меценатці Христі Храновській. 

Візіонерка

Це жінка, яка має особливе бачення теперішнього чи майбутнього, вміє дивитися ширше й глибше за інших і здатна втілювати свої ідеї у життя.


Моя ідея полягала в тому, щоб зробити Україну видимою навіть посеред пустелі Невади. Цим відео, мені хотілось показати нашу країну сучасною, шляхетною, інтелігентною, автентичною, унікальною та зрозумілою для світу. Ми маємо звучати всюди,
– пояснила Христина Храновська.

Над картинкою працювала режисерка Ольга Навроцька, а музику Skarb зробив виконавець Фагот.

Цю анімацію на головній піраміді Burning Man присвятити до 34-ї річниці незалежності України.

Що відомо про Burning Man? 

  • Це щорічний фестиваль, який збирає близько 80 000 учасників з усього світу і проходить у пустелі Блек-Рок у Неваді. Цьогоріч він тривав з 24 серпня до 1 вересня.
  • Під час заходу в пустелі виростає справжнє тимчасове місто з вулицями, артінсталяціями та нічними шоу. Основна ідея фестивалю – свобода, творчість і самовираження.
  • Серед ключових локацій цього року була та гігантська піраміда, на якій представили відео створене українцями.
  • Також інші українські митці показали інсталяцію "Чорна Хмаринка", що мала нагадати світу про загрозу нової світової війни. За планом, вона повинна була стояти дев'ять днів, але буря зруйнувала її вже в першу добу.