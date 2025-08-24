Об'єкт мав простояти дев'ять днів, однак стихія зруйнувала його вже у першу добу. Попри це інсталяція стала вже однією із найобговорюваніших робіт Burning Man 2025. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку співавтора проєкту Black Cloud Віталія Дейнегу.

Не пропустіть Чому росіяни хочуть нас вбити, – Притула розповів про непросту розмову з доньками

Так, монтаж 30-метрової конструкції тривав усю ніч: команда зміцнювала її тросами, додавала баласт, налаштовувала електрику та світлові ефекти. Вдень до "Чорної Хмаринки" з'їжджалися люди з різних міст, але ввечері відбулася потужна буря, яка фактично розірвала інсталяцію.

Я був упевнений в успіху цієї роботи від самого початку. І не прогадав: люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на один із найбільших і найдивніших об'єктів, які виросли за одну ніч. Байдужими вона точно нікого не лишила. Це мав бути успіх не менший ніж у нашої тогорічної роботи – I'm Fine. Але потім був апокаліпсис,

– розповів Віталій Дейнега.

Раптовий ураганний вітер зруйнував роботу українців.

До теми Американці шоковані, – лідер команди проєкту "I'm fine" про інсталяцію на Burning Man

Що відомо про інсталяцію "Чорна Хмаринка"?

Це масштабна артробота у вигляді гігантської темної хмари. Вона була обшита чотирма кілометрами тканини, а всередині встановили аудіосистему та стробоскопи. З колонок лунали реальні звуки війни в Україні – артилерія, вибухи та дрони, що мало занурювати глядачів у атмосферу постійної загрози.

Вперше інсталяцію представили в Києві на Софійській площі 7 червня. За словами Дейнеги, ідея "Хмаринки" народилася ще восени 2024 року як реакція на "невидимі, але небезпечні загрози, які насуваються на людство".

Водночас автори постараються відновити проєкт для європейського турне.