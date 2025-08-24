Объект должен был простоять девять дней, однако стихия разрушила его уже в первые сутки. Несмотря на это инсталляция стала уже одной из самых обсуждаемых работ Burning Man 2025. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу соавтора проекта Black Cloud Виталия Дейнегу.

Так, монтаж 30-метровой конструкции длился всю ночь: команда укрепляла ее тросами, добавляла балласт, настраивала электричество и световые эффекты. Днем к "Черному Облаку" съезжались люди из разных городов, но вечером произошла мощная буря, которая фактически разорвала инсталляцию.

Я был уверен в успехе этой работы с самого начала. И не прогадал: люди ехали со всех уголков пустыни посмотреть на один из крупнейших и самых странных объектов, выросших за одну ночь. Равнодушными она точно никого не оставила. Это должен был быть успех не меньший чем у нашей прошлогодней работы – I'm Fine. Но потом был апокалипсис,

– рассказал Виталий Дейнега.

Внезапный ураганный ветер разрушил работу украинцев.

Что известно об инсталляции "Черное Облако"?

Это масштабная артробота в виде гигантского темного облака. Оно было обшито четырьмя километрами ткани, а внутри установили аудиосистему и стробоскопы. Из колонок звучали реальные звуки войны в Украине – артиллерия, взрывы и дроны, что должно было погружать зрителей в атмосферу постоянной угрозы.

Впервые инсталляцию представили в Киеве на Софийской площади 7 июня. По словам Дейнеги, идея "Облака" родилась еще осенью 2024 года как реакция на "невидимые, но опасные угрозы, которые надвигаются на человечество".

В то же время авторы постараются восстановить проект для европейского турне.