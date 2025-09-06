Автори хотіли показати, що Україна – це країна свободи, сили та справжній скарб, передає Show 24.
Так, у ролику з'явилися символи нашої культури: синє небо, соняшники, колосся, кінь, а також образи українських жінок і чоловіків.
Ідея проєкту належить візіонерці та меценатці Христі Храновській.
Візіонерка
Це жінка, яка має особливе бачення теперішнього чи майбутнього, вміє дивитися ширше й глибше за інших і здатна втілювати свої ідеї у життя.
Моя ідея полягала в тому, щоб зробити Україну видимою навіть посеред пустелі Невади. Цим відео, мені хотілось показати нашу країну сучасною, шляхетною, інтелігентною, автентичною, унікальною та зрозумілою для світу. Ми маємо звучати всюди,
– пояснила Христина Храновська.
Над картинкою працювала режисерка Ольга Навроцька, а музику Skarb зробив виконавець Фагот.
Цю анімацію на головній піраміді Burning Man присвятити до 34-ї річниці незалежності України.
Що відомо про Burning Man?
- Це щорічний фестиваль, який збирає близько 80 000 учасників з усього світу і проходить у пустелі Блек-Рок у Неваді. Цьогоріч він тривав з 24 серпня до 1 вересня.
- Під час заходу в пустелі виростає справжнє тимчасове місто з вулицями, артінсталяціями та нічними шоу. Основна ідея фестивалю – свобода, творчість і самовираження.
- Серед ключових локацій цього року була та гігантська піраміда, на якій представили відео створене українцями.
- Також інші українські митці показали інсталяцію "Чорна Хмаринка", що мала нагадати світу про загрозу нової світової війни. За планом, вона повинна була стояти дев'ять днів, але буря зруйнувала її вже в першу добу.