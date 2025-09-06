Авторы хотели показать, что Украина – это страна свободы, силы и настоящее сокровище, передает Show 24.
Не пропустите Легендарный украинский хореограф Мирослав Вантух впервые раскрыл размер своей пенсии
Так, в ролике появились символы нашей культуры: синее небо, подсолнухи, колосья, конь, а также образы украинских женщин и мужчин.
Идея проекта принадлежит визионерке и меценатке Кристине Храновской.
Визионерка
Это женщина, которая имеет особое видение настоящего или будущего, умеет смотреть шире и глубже других и способна воплощать свои идеи в жизнь.
Моя идея заключалась в том, чтобы сделать Украину видимой даже посреди пустыни Невады. Этим видео, мне хотелось показать нашу страну современной, благородной, интеллигентной, аутентичной, уникальной и понятной для мира. Мы должны звучать везде,
– объяснила Кристина Храновская.
Над картинкой работала режиссер Ольга Навроцкая, а музыку Skarb сделал исполнитель Фагот.
Эту анимацию на главной пирамиде Burning Man посвятить 34-й годовщине независимости Украины.
Что известно о Burning Man?
- Это ежегодный фестиваль, который собирает около 80 000 участников со всего мира и проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. В этом году он длился с 24 августа по 1 сентября.
- Во время мероприятия в пустыне вырастает настоящий временный город с улицами, артинсталяциями и ночными шоу. Основная идея фестиваля – свобода, творчество и самовыражение.
- Среди ключевых локаций этого года была и гигантская пирамида, на которой представили видео созданное украинцами.
- Также другие украинские художники показали инсталляцию "Черное Облако", что должна была напомнить миру об угрозе новой мировой войны. По плану, она должна была стоять девять дней, но буря разрушила ее уже в первые сутки.