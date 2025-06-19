Будут собирать на РЭБы для военных медиков: концерты "Океана Эльзы" во Львове имеют важную цель

Этим летом во Львове состоится сразу несколько концертов группы "Океан Эльзы". Серия выступлений имеют важную благотворительную цель – сбор средств для украинских защитников.

Коллектив вместе с благотворительным фондом SoftServe "Открытые глаза будет собирать на 50 комплектов РЭБов. Они необходимы для защиты автомобилей скорой помощи, которые ежедневно спасают жизни на фронте, пишет Show 24.

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В медицинской эвакуации все зависит от "глубины", на которую мы заходим, но РЭБ – обязателен. Такие системы спасают не только технику, но и жизнь экипажа: медиков, водителей, фельдшеров, врачей. И самое важное, что они защищают раненых, которых мы вывозим. Им это нужно больше всего,

– сказал главный сержант, боевой фельдшер, позывной "Морпех" (82 ОДШБр).

Справка. РЭБ (специализированная система радиоэлектронной защиты) создает помеху в специальных частотных диапазонах. Это дезориентирует вражеское оборудование. Как указывают военные, благодаря РЭБам вероятность поражения автомобилей скорой и их экипажа снижается на 90%.

Цель проекта Life Waves. Powered by Okean Elzy – усилить военных медиков. Коллектив планирует собрать 15 миллионов гривен на 50 комплектов РЭБов. Их установят на авто скорой помощи, которые передал фонд (это 328 машин с начала полномасштабной войны, 30 из которых закуплено в партнерстве с "Океаном Эльзы").

Сейчас из нужной суммы собрано уже 1,6 миллиона гривен. Во время концертов во Львове каждый зритель может помочь спасти жизнь медикам. Можно будет присоединиться к сбору через аукционы с артефактами от группы и военных или обменять на донат благотворительный мерч. Сделать свой вклад на РЭБы для медиков также можно через официальный сайт фонда.

Друзья, приходите на наши концерты, и мы вместе защитим наших боевых медиков и раненых защитников на сверхважных первых этапах эвакуации,

– призывает лидер группы Святослав Вакарчук.

Поддержка военных медиков – одно из основных направлений деятельности благотворительного фонда "Открытые глаза". Фонд сотрудничает с медицинскими подразделениями и обеспечивает не только транспортом, но и другим оснащением: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, кислородными баллонами и тому подобное.

Напомним, "Океан Эльзы" выступит во Львове 27, 28, 29 июня и 1 июля на территории !FESTrepublic.