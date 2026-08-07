Прямо на концерте IVAN LIULENOV: во Львове мужчина сделал предложение любимой и не сдержал слез

6 августа IVAN LIULENOV дал сольный концерт на крыше !FESTrepublic во Львове. Во время выступления на сцене произошло трогательное событие – один из зрителей сделал предложение своей возлюбленной.

Видео и подробности этого момента опубликовала в телеграм-канале команда певца YULA NEWS.

Предложение стало настоящей неожиданностью для зрителей. Больше всего их тронуло то, что эмоции не смог сдержать именно жених. Пока он произносил самые важные слова, на его глазах появились слезы.

После того как девушка ответила "да", IVAN LIULENOV поздравил влюбленных со сцены.

Львовской сценой объявляю вас женихом и невестой. И пусть в вашей жизни будет еще больше теплых вечеров,

– сказал артист.

Сразу после этого в зале зазвучала песня "Теплых вечеров".

На концерте IVAN LIULENOV во Львове произошло трогательное признание в любви: смотрите видео онлайн

Для пары этот концерт стал не только встречей с любимым артистом, но и днем, который они, вероятно, запомнят на всю жизнь.

Напомним, подобные признания в любви на концертах украинских артистов случаются все чаще. Так, ранее во время выступления группы KAZKA военнослужащий сделал предложение своей возлюбленной прямо перед зрителями.