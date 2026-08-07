Відео та подробиці цього моменту опублікувала в телеграм-каналі команда співака YULA NEWS.

Освідчення стало справжньою несподіванкою для глядачів. Найбільше їх зворушило те, що емоцій не зміг стримати саме наречений. Поки він промовляв найважливіші слова, на його очах з'явилися сльози.

Після того як дівчина відповіла згодою, IVAN LIULENOV привітав закоханих зі сцени.

Львівською сценою оголошую вас нареченим і нареченою. І нехай у вашому житті буде ще більше теплих вечорів,

– сказав артист.

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Одразу після цього в залі зазвучала пісня "Теплих вечорів".

На концерті IVAN LIULENOV у Львові відбулося зворушливе освідчення: дивіться відео онлайн

Для пари цей концерт став не лише зустріччю з улюбленим артистом, а й днем, який вони, ймовірно, запам'ятають на все життя.

Нагадаємо, подібні освідчення на концертах українських артистів трапляються дедалі частіше. Так, раніше під час виступу гурту KAZKA військовослужбовець освідчився своїй коханій просто перед глядачами.



