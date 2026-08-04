Особливий момент стався просто посеред виступу. Ним співачка поділилася в своєму інстаграмі. Олександра Заріцька несподівано запросила на сцену жінку на ім’я Віка та її доньку Поліну, які зовсім не здогадувалися про підготовлений сюрприз. Співачка заінтригувала залу, зазначивши, що на них чекає дещо грандіозне.

Поки артистка спілкувалася з гостями, за їхніми спинами непомітно з’явився чоловік у військовій формі з двома букетами квітів. За мить він підійшов до коханої, став на одне коліно та звернувся як до обраниці, так і до її доньки.

За весь цей час ви для мене з Поліночкою стали дуже важливі, і подальшого свого життя я уже без вас я уже не бачу. І я приїхав сюди, щоб сказати тобі: "Виходь за мене". Поліна, сонечко, ти дозволиш мені стати тобі татом офіційно? У нас два так!

– зворусив військовий.

Зал вибухнув гучними оплесками, а майбутня родина міцно обійнялася на сцені.

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Емоцій не стримала і сама Олександра Заріцька, яка розплакалася від побаченого.

Олександра Заріцька / скриншот з відео

А от на концерті Макса Барських навпаки стався інцидент за участю глядачки, яка вилізла на металеву конструкцію та побила охоронця.

