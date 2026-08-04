Особый момент произошел прямо посреди выступления. Об этом певица рассказала в своем инстаграме. Александра Зарицкая неожиданно пригласила на сцену женщину по имени Вика и ее дочь Полину, которые совершенно не подозревали о подготовленном сюрпризе. Певица заинтриговала зал, отметив, что их ждет нечто грандиозное.

Пока артистка общалась с гостями, за их спинами незаметно появился мужчина в военной форме с двумя букетами цветов. Через мгновение он подошел к любимой, опустился на одно колено и обратился как к избраннице, так и к ее дочери.

За все это время вы с Полиночкой стали для меня очень важны, и свою дальнейшую жизнь я уже не представляю без вас. И я приехал сюда, чтобы сказать тебе: "Выходи за меня". Полина, солнышко, ты позволишь мне официально стать твоим папой? У нас два "так"!

– тронул слушателей военный.

Зал взорвался громкими аплодисментами, а будущая семья крепко обнялась на сцене.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Не сдержала эмоций и сама Александра Зарицкая, которая расплакалась от увиденного.

Александра Зарицкая / скриншот из видео

А вот на концерте Макса Барских, напротив, произошел инцидент с участием зрительницы, которая взобралась на металлическую конструкцию и избила охранника.

